Anlık Borsa Verisi
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Kişiye Özel Müşteri Temsilcisi ve Avantajlı Komisyon Oranları
İnfo Yatırım müşteri kendilerine özel müşteri temsilcisi sayesinde her türlü destek ve taleplerine hızlıca çözüm bulurken, avantajlı komisyon oranlarından da yararlanmaktadır.
Ücretsiz Analiz ve Eğitimler
İnfo Yatırım müşterileri; piyasaya yön veren deneyimli analistlerin, analiz ve eğitimlerinden ücretsiz yararlanabilmektedir.
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Dünya Varlık, 22-23-24 Ocak 2025 tarihlerinde 38,44 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir.
- 65.200.000 adet payın halka arz edilmesi planlanmaktadır. (Ek satış yapılması halinde 78.240.000 adet)
- Halka arzda talepler 38,44 TL sabit fiyat ile toplanacaktır.
- Halka Arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile yapılacaktır.
- Talep Toplama 24 Ocak 2025 tarihinde sona erecektir.
- İzahnameye ulaşmak için tıklayınız...
Dünya Varlık halka arzına Akıllı Yatırım Uygulaması infox, Online Şube/Halka Arz ya da İnfoTrade Pro/Halka Arz Menüsü Üzerinden kolayca katılabilirsiniz.